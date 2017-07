Vives armará una fiesta

En la costa caribeña colombiana, cuando tienen hambre dicen “tengo filo”, palabra que da título al contagioso tema de Carlos Vives “Al filo de tu amor”, que grabó en colaboración con el exponente urbano Wisin.

“Quise hacer el paralelo con la palabra ‘filo’ de hambre y hambre de amor, y lo chévere es que la música de mi tierra se conecta muy bien con el género urbano porque la música urbana se alimenta de la cumbia, vallenato y del reggae”, explicó el cantautor en entrevista con Metro.

“Muchos de esos exponentes como J Álvarez, Daddy Yankee y Wisin me han buscado para que les ponga ese vallenato con el género, y eso es increíble porque no me hubiera imaginado ver cómo se casan bien”, relató entusiasmado por la acogida de la canción, que lidera las listas de popularidad.

Tanto este tema como “La bicicleta”, en colaboración con Shakira, los incluirá en su próximo material discográfico, el cual titulará Vives, nombre homónimo de su gira de conciertos, cuyo lanzamiento está previsto para octubre, según adelantó.

Este proyecto también rendirá homenaje a los ciclistas colombianos, el deporte nacional de su país.

Curiosamente, en tres de los dieciocho temas que incluirá en dicha propuesta musical estará presente la bicicleta.

Una de ellas es “El orgullo de mi patria”, un canción que describió como “muy sentimental”.

“Lo quería hacer para motivar a los ciclistas colombianos y para agradecerles tantas cosas que nos han dado. Todos los colombianos estamos de acuerdo con lo que dice la canción porque son un orgullo de nuestra patria”, expuso.

Vives considera que “la canción llega en un buen momento para que la gente sepa que no solo el disco incluirá los ritmos de moda, sino también mensajes importantes como este. También incluirá una canción contra el maltrato a la mujer y una canción por los niños que lloramos que se han muerto por desnutrición. El disco está lleno de canciones que para mí son importantes tenerlas como artista, consciente de muchas de las cosas que están pasando en mi país”.

Gira Vives Tour

De su espectáculo el 18 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, comentó que todo lo que hace en Puerto Rico termina siendo bien diferente “porque siempre están envueltas las cosas emocionales”.

“En los últimos conciertos que he hecho en Puerto Rico he llegado solo y al final termino con varios amigos músicos puertorriqueños (Tré, Edwin Colón Zayas, Antonio Cabán Vale el Topo y Los Cantores de Bayamón). No hay música más alegre que la puertorriqueña. Tengo fama de que mi música es alegre y fiestera, pero para mí no hay nada más alegre que la música jíbara de Puerto Rico. Esa música de Puerto Rico me alegra la vida”, expresó.

Entre los invitados que podrían acompañarlo esa noche mencionó a Daddy Yankee y a Wisin. “Ojalá que podamos cuadrar las agendas para armar la fiesta. Yo los voy a llamar y sé que, si ellos pueden, van a ir”, declaró.