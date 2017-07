Sonia le enseña su ombligo a Yulianna

La actriz y animadora Sonia Valentín admitió a Lo sé todo que la fotografía fue producto del Photoshop.

“Todo el mundo lo hace. La foto me la tomó un amigo y él trató de ayudarme bendito. Pero ya tienen la foto con el ombligo. Son esas cosas que ellos hacen con los celulares. Pero nada, no me percaté que no tenía el ombligo”, dijo a Yulianna Vargas.

La imagen muestra a la animadora disfrutando de un paseo en bote y presume su cuerpo en un traje de baño de dos piezas.

Sin embargo, la foto causó controversia entre sus seguidores, pues algunos elogiaban su figura, pero otros simplemente tenían una interrogante: “¿Dónde está el ombligo de Sonia?”.