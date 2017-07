Los matrimonios más fugaces de los famosos

El cantante mexicano Cristian Castro reconoció este martes su vergüenza por haberse casado y separado en menos de un mes de la violinista Carol Victoria Urban.

“No nos dimos tiempo para conocernos bien, esa es la versión real. Pasaron cosas, malos entendidos ni hablar de los humores de ambos que no estaban previstos”, confesó el artista en entrevista con el programa argentino “El diario de Mariana”.

Castro, quien se encuentra de gira en Argentina, explicó que durante la luna de miel, Urban y él se dieron cuenta de que eran incompatibles “y rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente es una vergüenza. Me avergüenza pero así se presentó el destino”.

No obstante, Cristian no es el único famoso que ha durado poco en matrimonio, de hecho, la lista es un tanto larga. Aquí te presentamos sólo cinco casos.

1 Kim Kardashian y Kris Humphries

A pesar de seis sólidos meses de relación, durante los que fueron inseparable, y una boda “de cuento de hadas”, el matrimonio de Kim Kardashian con Kris Humphries solo duró 72 días. Fue ella quien terminó la relación y publicó un comunicado de ruptura que dejó “devastado” al jugador de baloncesto.

“Tras haberlo considerado cuidadosamente, he decidido terminar con mi matrimonio. Espero que todo el mundo entienda que no ha sido una decisión fácil, de verdad esperaba que durase para siempre, pero a veces las cosas no salen según lo planeado”.

Getty Images

2. Carmen Electra y Dennis Rodman

Aunque el matrimonio de 72 días de Kardashian y Humphries pareciera efímero, hay algunos otros que lo superan. Carmen Electra y Dennis Rodman se conocieron en Los Ángeles en noviembre de 1998, ocho meses después se casaron en Las Vegas, y su matrimonio solo duró nueve días. El representante de Rodman aseguró días más tarde que el jugador de baloncesto estaba borracho cuando dio el “sí, quiero”.

Getty Images

3. Drew Barrymore y Tom Green

Aunque estuvieron comprometidos durante más de un año, el matrimonio de Drew Barrymore y Tom Green duró solamente nueve meses, debido a “diferencias irreconciliables”. Según confesó el actor a Oprah Winfrey en 2014: “Fue un matrimonio fugaz, fruto de un torbellino de emociones” del que no se sentía cómodo hablando en público.

Getty Images

4. Bradley Cooper y Jennifer Esposito

Bradley Cooper y Jennifer Esposito estuvieron casados solo durante cuatro meses, tras contraer matrimonio en diciembre de 2006. Según sus declaraciones, cinco años después el actor parecía arrepentido de haber dado el paso. “Fue algo que pasó sin más. Lo bueno es que nos dimos cuenta a tiempo de que eso no estaba bien”. Ella también habló de su fugaz relación en uno de sus libros, donde escribió, con un tono menos amable: “A los pocos días, mi relación tocó fondo y, en realidad, a la semana todo había terminado. Sucedió de repente, bruscamente, con la insensibilidad exacta que esperaba de él”.

Getty Images

5. Johnny Depp y Amber Heard

Uno de los matrimonios fugaces más reciente es el de Johnny Depp y Amber Heard. Estuvieron casados durante 15 meses hasta que el pasado 23 de mayo de 2016 ella presentó una demanda de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

En los días siguientes la separación pasaría a convertirse en una de las más controvertidas y tormentosas de Hollywood. Ella lo acusó de malos tratos y le pidió 50 mil dólares de pensión al mes.