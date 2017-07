Molusco se sube al escenario con Ricky Martín en Las Vegas

El animador, comediante y productor Jorge Pabón, mejor conocido como el “Molusco”, se subió anoche al escenario con el astro boricua Ricky Martín en su concierto en Las Vegas.

El momento se dio durante la canción “She bangs”. Martin destacó que se trataba de un amigo. El locutor, emocionado, dijo una vez frente al público “Yo soy el Molusco, de Puerto Rico”.

Añadió “qué manera de conocer a mi ídolo, Ricky Martín, señoras y señores”.

Martín le contestó “muchas gracias”.

Luego de eso, el Molusco caminó con varias bailarinas alrededor del escenario.

Martin se presenta desde abril pasado como artista residente en Park Theater at Monte Carlo de Las Vegas. El espectáculo All In requirió una inversión de sobre $3 millones.

El Molusco no solo subió al escenario, sino que compartió con Martin en el camerino, momento que también compartió con sus seguidores en redes sociales.

Aquí el vídeo:

