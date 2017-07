Se le dañan las cuerdas vocales a Adele

La cantante británica Adele canceló los últimos dos conciertos de su gira mundial luego de dar a conocer que enfrenta un serio problema con sus cuerdas vocales y le pidio perdón a sus seguidores en una carta que envió a través de sus redes sociales.

La intérprete de “Hello” y “Someone Like You” confesó que lleva luchando vocalmente para poder deleitar a su público y aseguró que ha tenido que esforzarse más de la cuenta para poder cumplir con los conciertos de su gira.

“Fui a visitar a mi doctor de garganta porque me quedé sin voz y resulta que tengo dañadas mis cuerdas vocales. Por recomendaciones médicas no puedo hacer los conciertos. Tengo el corazón roto, estoy devastada. No puedo derrumbarme frente a ustedes”, escribió la cantante a sus seguidores.

De igual forma, alegó sentirse desesperada porque no completar esta gira, hasta el momento la más importante de su carrera, es algo que no puede internalizar y para lo que había estado trabajando desde hace años.

El pasado jueves, la ganadora de 15 premios Grammys dio a entender en su concierto que podría dejar los escenarios al finalizar esta gira. “Quería que mis últimos conciertos fueran en Londres porque no sé si volveré a salir de gira, y quería que la última fuera en casa”, comentó.