Mujer reclama pretendientes a Magali Febles

La mujer que recientemente aseguró ser la dueña de las imágenes que publicó la ex tenedora de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico Magali Febles en su cuenta de Facebook, le solicitó a través de Lo Sé Todo por Wapa TV, que devuelva los seguidores y pretendientes que ha ganado gracias a sus fotografías.

“Yo no la conozco”, dijo la mujer llamada, Step Feliz, en horario estelar por Wapa TV. “Pero le diría que me mande uno poquitos de los de pretendientes que ella dice que le han llegado por las fotografías”, agregó.

Febles público recientemente unas imágenes en su cuenta de Facebook y aseguró entonces que había enviado su teléfono celular a reparar y le habían extraído las imágenes del dispositivo sin su autorización.

Feliz aseguró sin embargo, que es ella la mujer que aparece en la imágenes comprando verduras en un supermercado, contrario a lo que Febles había declarado públicamente.

“Yo me enteré de eso a través de un periodista y vi la publicación de ella. Me sentí mar por ella. Sentí vergüenza ajena. Una persona como ella no creo que este dejando un buen ejemplo con eso”, expresó Feliz a Lo Sé Todo.

La mujer, de nacionalidad dominicana, agregó que le ha escrito mensajes a Febles sin recibir respuesta.