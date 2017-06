Sense 8 regresa en el 2018

A semanas que Netflix confirmara su cancelación y dejando a sus fans con un mal de sabor de boca, la directora de “Sense 8”, Lana Wachowski, confirmó a través de un comunicado de prensa que la historia volverá con un episodio especial de dos horas el año entrante.

“Es un placer inmenso para mí y para Netflix (créanme, ellos aman el show tanto como nosotros, pero las cifras siempre han sido un reto) anunciar que tendremos otro especial de dos horas que será estrenado el próximo año. Luego de eso… si es que esta experiencia me ha enseñado algo, es que nunca se sabe lo que vendrá”, indica Wachowski en declaraciones escritas publicadas en las redes sociales de la popular serie de ciencia-ficción.

Los fans de “Sense 8” abarrotaron la Internet tras darse a conocer que la historia fue cancelada y sin un final apropiado. Esto, porque el último capítulo de la segunda temporada dio a entender que la historia continuará en una nueva temporada

La serie debutó en 2015, tuvo 23 episodios y fue grabada en 13 países como México, Estados Unidos, Brasil, India y Corea del Sur, entre otros.

El elenco tuvo a los actores británicos Aml Ameen y Tuppence Middleton, la surcoreana Doona Bae, la estadounidense Jamie Clayton, el español Miguel Ángel Silvestre y los mexicanos Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra.

Death doesn’t let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0

— Sense8 (@sense8) June 29, 2017