Normando y Keylla disfrutan en el reino mágico

El programa de noticias Noticentro al Amanecer de WAPA TV celebró su decimoséptimo aniversario y el comienzo oficial del verano transmitiendo en vivo desde Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, un destino favorito y especial para los puertorriqueños e hispanos.

Conducido por los periodistas Keylla Hernández, Normando Valentín y Aixa Vázquez, el show mañanero se transmitió desde el parque Magic Kingdom.

La transmisión del show incluyó segmentos pregrabados de la periodista Mónika Candelaria a bordo del barco Disney Wonder de Disney Cruise Line y Krystal Laracuente con miradas exclusivas a Pandora – The World of Avatar en Disney’s Animal Kingdom y un tour por la suite del Castillo de la Cenicienta, entre otros.

Noticentro al Amanecer contó además con la participación de invitados especiales como los puertorriqueños Tito Nieves y Manolo Ramos y los pleneros de Plena Viva y portavoces de Disney, todos oriundos de Puerto Rico (Chef Axel Martinez de Cinderella’s Royal Table; José Pérez del departamento de horticultura; Angel Sarria, director de ventas y mercado para Latinoamérica; Brian Alvarez, gerente de operaciones de entretenimiento y esta servidora, Sarah Domenech, relacionista público para el mercado Hispano).

El entretenimiento de Walt Disney World Resort incluyó al cuarteto de Magic Kingdom Dapper Dans y los personajes queridos de Disney como la Princesa Elena de Avalor, el pirata Jack Sparrow, Donald Duck, Daisy Duck, Goofy y por supuesto Minnie Mouse y Mickey Mouse.

La edición especial de Noticentro al Amanecer también se transmitió en varias ciudades de Estados Unidos a través de la cadena WAPA América.

Fotos por Chloe Rice, Walt Disney World Resort.