Melina León promueve celebrar la vida

Como una exhortación a “celebrar la vida sin importar lo que digan de ti”; ese es el mensaje que quiere promover Melina León con su nuevo sencillo “Dicen que yo soy mala”.

“Las mujeres debemos unirnos siempre, pero esta canción es para todas las personas porque a todo el mundo le cae su pajita y siempre habrá alguien que habla de uno. Que digan lo que digan, que piensen lo que quieran, es tu vida y tú la vives a tu manera. Este es el mensaje. No importa lo que digan de ti, rú vienes a disfrutar y a vivir la vida”, exhortó, al destacar que también va dirigido a la comunidad LGBTT.

La artista, quien recientemente estuvo presente en la ceremonia de recordación de las víctimas del ataque en la discoteca Pulse en Orlando (2016), resaltó el apoyo que le han brindado en su trayectoria artística.

“La comunidad siempre me ha apoyado con sus imitaciones. Son un público que me ama y yo los amo porque siempre dan amor. No he conocido ninguno que venga con malas intenciones. Siempre están ahí para apoyarme y yo estoy para apoyarlos”, sostuvo.

“Dicen que yo soy mala” llega enmarcada en su imagen al estilo pin-up, inspirado en el famoso cartel We can do it! como homenaje a la mujer trabajadora (1943), que, además, propone reforzar la emblemática canción “Mujeres liberadas”, que cumple casi dos décadas desde su lanzamiento.

#DicenQueYoSoyMala @melinaleonoficial para @metropr Video: @lynet_santiago A post shared by Metro Puerto Rico (@metropr) on Jun 28, 2017 at 9:37am PDT

Empero, la vocalista no solo tiene motivos para celebrar en el ámbito profesional, sino también en el personal.

“Estoy celebrando muchas cosas porque Dios me da las oportunidades; celebrando la llegada de mi hijo hace 24 años, la llegada de mi nieto (1 año y siete meses) y nueva disquera Bella Records. Estoy muy contenta porque siempre hay situaciones difíciles, pero, cuando uno está agarrado de la fe de Dios, él siempre tiene algo bueno para uno”, expresó respecto a su familia.

En referencia al caso de su hijo, Manuel Felípez Aponte, quien en el 2015 enfrentó la justicia por un alegado caso de posesión de sustancias controladas, verbalizó: “Las cosas negativas las dejamos atrás. De eso aprendimos. Estamos echando para adelante y él está muy bien, gracias a Dios”.

De su faceta como abuela, dijo que ve el reflejo de su hijo en su nieto Manuel Andrés.

“Es igual de intenso que tener un hijo y me lo estoy disfrutando como cuando mi hijo estaba chiquito. Cada vez que puedo lo busco. Se sabe todas mis canciones. Me ‘eslembo’ mirando todas las cositas que hace. Mi nieto es otra de mis inspiraciones para levantarme cada día con más ánimo”, manifestó con ternura.

El sencillo grabado en dos versiones, merengue y pop urbano, es una composición de Melina León en colaboración con José “El Profesor” Gómez, Christhian Daniel Felípez y Yaidelice Monrouzeau.

Con este lanzamiento se prepara para promover su música fuera de Puerto Rico, con la intención de llegar a otros mercados.

Puede unirse al movimiento en las redes sociales bajo el hashtag #nosotraspodemos.