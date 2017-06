Gilbertito continuará cantando y contando

Como un niño con juguete nuevo, así describió Gilberto Santa Rosa el sueño de realizar una gira que lo llevará por 20 países y más de 40 ciudades en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Gilberto Santa Rosa 40… y contando es un espectáculo que comprende anécdotas e historias de una excelsa trayectoria artística de cuatro décadas y un selecto repertorio de sus 31 producciones discográficas de su hoja de vida.

“Se logró realizar el sueño de hacer una gira con todas las de la ley para celebrar cuarenta años que se dicen fácil pero no lo es. He trabajado duro y me he divertido en cantidad. Ha sido una travesía bien interesante”, reconoció el salsero boricua en conferencia de prensa.

Algunos de los países que visitará son los que han marcado su carrera como República Dominicana en donde iniciará en septiembre la gira, y muchos otros países que “se han convertido en lugares importantes de trabajo”.

“Siempre he dicho que el que tenga la bendición de poder vivir de lo que hace y eso que hace, es lo más que le gusta hacer, pues la bendición es doble. Puedo decir con mucho orgullo que siempre tuve y tengo en Puerto Rico casa y plaza. Yo nunca tuve salir de aquí para comenzar una carrera”, reflexionó antes de abarcar algunos de los tópicos que forman parte de la producción de Rafo Muñiz.

El Caballero de la Salsa, como se le conoce, explicó que se titula 40… y contando y contando porque “pretendo seguir contando. Que sean los primeros cuarenta de esta carrera. Pretendo tener cuarenta títulos en cada show. Voy a tener respaldo de grandes músicos y artistas invitados en cada show”.

En cuanto al repertorio aclaró que “hace muchos años Rafael Ithier (fundador del Gran Combo) me enseñó que el repertorio es algo bien personal… pero me divierto mucho cantando las canciones de Gilberto Santa Rosa”.

Algunos de los artistas que lo acompañarán en Argentina son: María Martha Serra Lima (cantante y actriz) y Chico Novarro (compositor y cantante).

Apoya las generaciones salseras emergentes

“Hoy día esos muchachos son muy valientes porque hay otros géneros que se consumen más y ellos quieren hacer salsa. Eso es muy valiente de su parte. Por eso no solo hay que apoyarlos sino también protegerlos porque ese el futuro. Tienen un talento increíble, pero lamentable lo que no tienen son las plataformas que tuvimos nosotros”, expuso a preguntas de Metro.

En ese línea planteó que “las compañías disqueras no invierten como invertían en nosotros, cuando nosotros éramos la nueva salsa. Las redes sociales ayudan muchísimo pero siempre he pensado que el medio tradicional es el que enfoca. Las redes sociales tienen mucha información y la gente va en un ritmo de vida que a veces no te da tiempo a saborear esos proyectos. Son buenos pero detrás vienen diez. Esa es la desventaja”.

“Me gustaría que los muchachos vieran que sí podemos hacer una carrera con esto, va a ser un poco duro pero al final la satisfacción es increíble”, sostuvo.

Legado a las nuevas generaciones

“El legado que me gustaría dejarle a las nuevas generaciones es la fe. Cuando tienes vocación y tienes un sueño, persíguelo y no te rindas. Este trabajo no es nada fácil. Mis padres me enseñaron a base de ejemplo y creo que ese sería mi mejor legado”, expresó.

Para ver el calendario de presentaciones puede acceder www.gilbertosantarosa.com/40ycontando

Algunos de los escenarios