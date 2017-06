Funky Joe le baja fuerte a Tata Charbonier

El locutor del Circo de La Mega Funky Joe arremetió contra la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier quien se disponía a explicar los controversiales proyectos de ley del Cannabis Medicional y de la Libertad Religiosa, en entrevista vía telefónica con el espacio radial.

“Ustedes están ahí como que perdiendo el tiempo. Ustedes están dando vueltas como en un carrusel, como hace un guimo que tu lo compras en Petsmart que están corriendo en un carrusel y están en el mismo sitio. Ustedes no hacen nada de avanzada. Yo no he oído nada que haya salido de tu boca que sea de avanzada: ‘Vamos a hacer algo para que este país progrese, para que este país eche pa’ lante”, manifestó Funky visiblemente molesto en un video compartido en las redes sociales.

Además el compañero de labores del Gangster sostuvo que “ellos no están interesado en arreglar nada, Tony. Ellos están interesados en hacer lo que Tata dice. Ellos están jugando a ser político”.

Sobre Ley del Cannabis Medicional, la Legislatura acaba de legislar para regular la industria del cannabis medicinal que se había establecido en la Isla mediante Orden Ejecutiva por el exgobernador, Alejandro García Padilla. Bajo la nueva ley se prohíbe la venta de la flor del cannabis. Esta solo puede ser utilizada por pacientes terminales. Se crea una Junta para evaluar las peticiones médicas y se prohíbe que los pacientes que consuman el cannabis puedan conducir vehículos de motor.

Mientras, con la Ley de Libertad Religiosa supuestamente buscan proteger a las personas que profesan distintas fe del discrimen. Sin embargo, la comunidad LGBTT sostiene que se trata de una forma de legalizar el disrimen hacia ellos y promover el odio.

El gobernador, Ricardo Rosselló ya dijo que firmará la Ley del Cannabis Medicinal.