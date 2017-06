Lin-Manuel Miranda lanza vídeo en apoyo a inmigrantes

El cantante y compositor Lin-Manuel Miranda lanzó hoy un nuevo vídeo musical en apoyo a una de las canciones del disco “Hamilton Mixtape” y en el que el artista de origen puertorriqueño crea un homenaje a los inmigrantes.

El vídeo musical, creado para acompañar la canción “Immigrants (We Get The Job Done)”, fue estrenado hoy durante la emisión del programa de televisión Today, de la cadena NBC.

La canción, inspirada por las letras del tema “Yorktown (The World Turned Upside Down)”, se centra en los sacrificios de los refugiados, con momentos que describen las separaciones familiares a causa de las guerras y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero también sus contribuciones indispensables a la sociedad estadounidense.

En el vídeo aparecen artistas de diferentes nacionalidades como K’naan, Residente, Riz MC (el alias del actor Riz Ahmed) y Snow Tha Product, recitando los versos del tema.

El disco “Hamilton Mixtape”, que consiste en versiones de las canciones que aparecen en el musical “Hamilton” e incluye temas que sirvieron como inspiración para la creación del espectáculo, se lanzó en diciembre y alcanzó de inmediato el número uno en ventas.

Además, Miranda anunció este martes que la intérprete Gina Rodríguez, el actor Ben Stiller o el jugador de baloncesto Stephen Curry se sumaron a un reto benéfico cuyo premio consiste en ganar entradas para el estreno en Los Ángeles de su exitoso musical.

Miranda animó a sus fans a interpretar algún fragmento de “Hamilton” y subirlo a la red si querían ganar dos entradas para la función inaugural del musical en Los Ángeles, que tendrá lugar el 16 de agosto.

Asimismo, los concursantes deben donar al menos 10 dólares que irán a parar a la coalición de apoyo a los inmigrantes “We Get The Job Done”.

Bajo la etiqueta en Twitter e Instagram #Ham4All, el reto alcanzó una gran popularidad en las últimas horas y sedujo a muchas celebridades que se animaron a colgar en internet sus propias versiones de “Hamilton”.

Tras su triunfal paso por Broadway, donde se llevó once premios Tony, “Hamilton” se encuentra de gira por Estados Unidos para llevar su espectáculo a ciudades como San Francisco, Los Ángeles o Seattle.