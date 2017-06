Yizette Cifredo hace acercamiento en vivo a Tata Charbonier

La presentadora de “Los 6 de la tarde” (Univisión P.R.), Yizette Cifredo le hizo un acercamiento en el mencionado programa en vivo a la legisladora María Milagros Charbonier.

“Yo necesito hacerle un acercamiento porque yo sé que usted es una mujer bien espiritual y yo me considero exactamente igual. Yo lo que digo es ‘que está pasando con emular, cómo hubiera hecho el maestro cristo’. De alguna manera, esto nos da permiso a que yo te pueda rechazar y yo no tengo que estar de acuerdo contigo, pero yo te puedo dar un servicio, puedo ser cortés. Yo puedo tener diferencia contigo y relacionarme contigo. No me es compatible con una vida espiritual. No sé cómo explicarlo y lo hago con mucho respeto. Tratando de ser comprensiva”, sostuvo Cifredo a la líder estadista.

Por su parte, Charbonier respondió:”Yo sé que a ustedes le preocupa la cuestión de la polarización social. Pero, es que tenemos que buscar… Estamos viviendo en la misma sociedad, tenemos que buscar espacios para vivir todos en armonía”.

Asimismo, la política sostuvo que nunca ha legislado a favor de la comunidad LGBTT con algún proyecto, pero si lo tuviera que hacer lo haría.

Estas expresiones surgen luego del conocido Proyecto de la Cámara 1018 de “Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”, cuyo autor es el representante del distrito 12, Guillermo Miranda Rivera.

A principios de mayo pasado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares expresó que estaba en contra del mencionado proyecto. También organizaciones de derechos humanos han repudiado el mismo.

Mira el momento desde el minuto 35 en el siguiente video: