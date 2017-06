Pedro Capó marchará por sus hijos

El cantautor boricua Pedro Capó será este año el padrino junto a su familia de la Marcha por los Bebés 2017’ de la fundación March of Dimes.

A Capó esta causa le toca muy de cerca, pues sus tres hijos varones nacieron prematuramente, es por esto que con más razón ha decidido formar parte de la edición número 21 del evento benéfico bajo el tema: “superhéroes”.

El intérprete de “Para ayudarte a reír”, contó su experiencia como padre de niños prematuros, al revelar que sus dos primeros hijos nacieron a los 8 meses de gestación, mientras que el menor, Salvador, a quien recibió en su hogar nació de siete meses, luego de que su esposa rompiera fuente en la madrugada, y la ambulancia no llegara a tiempo.

“Tuvimos a nuestro niño en la habitación sin la ayuda de nadie fue muy mágico, pero también un momento de mucho nerviosismo, pero gracias a Dios todo salió bien. Es por eso que me uno a March of Dimes. Ser parte de March of Dimes es algo no solo que respetamos por la verdadera labor que han hecho sino porque nos toca muy de cerca, nuestros niños son prematuros y yo he visto todo lo que ha hecho March of Dimes a través de todos estos años, la vacuna del Polio, creando todas estas alternativas y todo ese apoyo que hace falta para el parto saludable y el crecimiento y desarrollo saludable de nuestros niños”, expresó Capó en un video transmitido en rueda de prensa sobre los detalles de la “Marcha por los Bebés”.

Además Capó recordó que sus tres niños estuvieron en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (NICU).

“Ser parte de March of Dimes es un honor un privilegio es algo que me toca muy de cerca llevo siguiendo su trabajo de fuera como padre hace muchos años ya y me parece muy bonito de ser parte ahora de March of Dimes”, añadió.

“La Marcha será una gran fiesta de pueblo. Rendiremos homenaje a los ‘héroes’ que nos han ayudado durante todo el año a la consecución de logros; logros en la recaudación de fondos, en la reducción de nacimientos prematuros y a aquellos que han dado la batalla para sobrevivir a los estragos de la prematurez. Esos son los verdaderos héroes de March of Dimes. También, de manera alegórica, tendremos los personajes de los superhéroes más queridos de niños y adultos celebrando con nosotros. Este año estaremos en el Pedrín Zorrilla y de allí marcharemos hasta el Cuartel de la Policía en la Ave. Roosevelt, y de regreso al Coliseíto. Habrá música, emoción y muchas sorpresas”, explicó Alma Seda, directora ejecutiva de March of Dimes Puerto Rico.

Por su parte, el presidente de la Junta de Directores de March of Dimes Puerto Rico, Dr, Juan L. Salgado, reiteró que “aunque hemos mejorado en la reducción de nacimientos prematuros en la Isla, bajando la tasa de prematurez de 19.9% a 11.4% en 10 años, aún queda un largo camino que recorrer. Por eso marchamos. La meta para 2020 es reducir la prematurez a 8.1%,” concluyó diciendo.

Este año la meta de recaudación de la Marcha es de $400 mil. Los interesados pueden inscribirse entrando a la página de marchofdimes.org.

La Marcha por los Bebés se llevará a cabo el domingo, 20 de agosto desde las 9:00 am en el Coliseíto Pedrín Zorrilla en Hato Rey.

Los fondos recaudados serán destinados a la investigación y a la educación para prevenir la prematurez y ayudar a sostener el programa de apoyo a familias en NICU en varios hospitales de la Isla.