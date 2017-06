Hija de Gil Marie López le toma tierna imagen a su mamá vestida de novia

Les confieso que es muy especial ver esta fotografía….Lorena no quería perderse ni un solo detalle de lo que observaba con detenimiento… Ay, Lorena…Me desvivo por ser tu ejemplo de fortaleza,perseverancia,amor,sensibilidad… Siempre juntas,siempre humanas,siempre valientes…. Te Amo mi gran proyecto de vida.#elartedondesea #lorenaymamá #momentosperfectos

