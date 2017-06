Famosos aceptan reto de Lin-Manuel Miranda para ver Hamilton

Los Ángeles- La intérprete Gina Rodríguez, el actor Ben Stiller o el jugador de baloncesto Stephen Curry son algunos de los famosos que han cantado en un reto benéfico organizado por Lin-Manuel Miranda para ganar entradas para el estreno en Los Ángeles de su exitoso musical “Hamilton”.

El cantante y compositor de raíces puertorriqueñas lanzó en Internet un concurso, que durará hasta el 31 de julio, en el que insta a sus fans a interpretar algún fragmento de “Hamilton” y subirlo a la red si quieren llevarse dos entradas para la función inaugural del musical en Los Ángeles, que tendrá lugar el 16 de agosto.

Asimismo, los concursantes deben donar al menos 10 dólares que irán a parar a la coalición de apoyo a los inmigrantes We Get The Job Done.

Bajo la etiqueta en Twitter e Instagram #Ham4All, el reto alcanzó una gran popularidad en las últimas horas y sedujo a muchas celebridades que se animaron a colgar en internet sus propias versiones de “Hamilton”.

Entre ellas figuraron la estrella de la NBA Stephen Curry, las actrices latinas Gina Rodríguez y Rita Moreno, o el actor Ben Stiller.

El intérprete Rainn Wilson, la productora y guionista Shonda Rhimes, las cantantes Rachelle Ann Go y Kelly Clarkson, el actor Ben Barnes y el músico “Weird Al” Yankovic también se apuntaron al reto benéfico de Miranda.

Tras su triunfal paso por Broadway, donde se llevó once premios Tony, “Hamilton” se encuentra de gira por Estados Unidos para llevar su espectáculo a ciudades como San Francisco, Los Ángeles o Seattle.