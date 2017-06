Sasha Velour domina novena temporada de RuPauls Drag Race

Sasha Velour, una ‘drag queen’ de Nueva York, logró el pasado viernes ganar la novena temporada de “RuPauls Drag Race” (VH1) tras “aniquilar” a sus contrincantes en dos sensacionales batallas de ‘lipsync’.

Velour, quien cumplió 30 años un día después de obtener el título, realizó su primer reto frente a su mejor amiga de la competencia, Shee Couleé. Estas se debatieron con la canción “So’ emotional” de la fenecida cantante Whitney Houston. Sasha tuvo un momento icónico cuando se arrancó su peluca y dejó caer varios pétalos de rosas rojas.

Tras sobrepasar la primera prueba, Sasha se enfrentó a Peppermint, quien es mujer transgénero, en la batalla final con el tema “It’s not right but it’s okay” también interpretado por Houston. Por su parte, Peppermint llegó a la etapa culminante luego de vencer a Trinity Taylor en un espectacular ‘lipsync’ de “Stronger” (Britney Spears).

Velour, quien inspiró su drag en su madre que murió de cáncer, ganó 100 mil dólares en efectivo, un año de los cosméticos Anastasia Beverly Hills y el título de American Drag Superstar.

Peppermint vs. Trinity Taylor

Shea Couleé vs. Sasha Velour

Peppermint vs. Sasha Velour