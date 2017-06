Así suena ‘Despacito’ en coreano

Por: Román Gómez / Metro Ecuador

Sin duda alguna, ‘Despacito’ se convirtió en la canción del 2017. Desde Latinoamérica hasta África, desde Europa hasta Oceanía, en todos lados se escucha tararear la canción que popularizaron Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, y posteriormente justo a Justin Bieber.

El pegajoso ritmo ahora llegó hasta Corea del Sur, donde los aficionados del Suwon Bluewings demostraron que también aprenden cada día sobre la pasión por este deporte, imitando los ritmos del Nuevo Continente.

Así, esta es la versión que se conoce de ‘Despacito’, en coreano. Seguramente la letra fue adaptada para apoyar a los ‘Pájaros azules’ (como se le conoce a este equipo de la provincia de Gyeonggi), quienes marchan en la sexta posición de la liga surcoreana, a ocho puntos del líder Jeonbuk FC.

Suwon Bluewings deberá mejorar sus resultados en las próximas jornadas. Les podrá faltar jugadores de mayor nivel, pero una cosa seguro no le falta: ritmo.

A GLOBALIZAÇÃO FOI LONGE DEMAIS! Torcida do Suwon Bluewings cantando DESPACITO no empate em 3-3 com o Gangwon. pic.twitter.com/6gyRlnqCfQ

— Non Sense Football (@NSenseFootball) June 25, 2017