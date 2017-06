La Burbu bromea con su cuerpo

Angelique Burgos “La Burbu” aseguró en sus redes sociales que a pesar de estar embarazada su cuerpo aún pasa por ficha.

La animadora de WAPA Televisión publicó unas imágenes donde aparece en la piscina de su hogar con un traje de baño que en su pancita dice “Hecho en Puerto Rico”.

Burgos escribió: “Este paquete es HECHO EN PUERTO RICO… De espalda paso con ficha, pero si me doy la vuelta estoy premiá🎁😆jijiji. GOD’s blessing is in the air and inside🌬💙🔥🙌🏼”.