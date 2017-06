Maripily muestra sus "cocos"

La modelo puertorriqueña, Maripily Rivera, anda disfrutando al máximo sus vacaciones en la isla.

La también empresaria, que ha documentado su visita a su tierra natal en sus redes sociales, aprovechó la calurosa tarde para refrescarse con una deliciosa agua de coco. Sin embargo, lo cómico es que en la foto, en vez de uno, aparecen tres.

La madre de Joe Joe escribió: “Me iva a tomar mi agua de coco pero de momento aparecieron tres cocos!!!!🌴Jajajaaa!!😂😂😂😂😂”.

A pesar de que la imágen iba dirigida a mostrar sus “cocos”, la ex modelo del desaparecido No te duermas, cometió un error ortográfico que varios seguidores no le perdonaron. Solo nos resta decirte que se escribe iba y no iva.

¿Qué les parece?