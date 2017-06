Imprisoned: un drama de amor y redención social

La película Imprisoned es una historia de amor, venganza y redención, enmarcada en una prisión y una isla, y esa isla es Puerto Rico.

Algunos de los actores que protagonizan el largometraje manifestaron estar encantados con la filmación de la cinta en la isla, al destacar la labor del proyecto del Programa de Teatro Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, capitaneado por la actriz Elia Enid Cadilla. El programa permitió que reclusos partiparán en el rodaje del filme.

El actor colombiano Juan Pablo Raba, que encarna a Dylan, un expresidiario que cumplió su condena y rehizo su vida al lado de la actriz Juana Acosta (María), instó a la ciudadanía a brindar a los confinados una segunda oportunidad.

“Es mucho más lo que aprendemos de ellos que lo que ellos aprenden de nosotros. Con esto quiero invitar, no tan solo a la industria fílmica, sino también a la sociedad a que ayuden al proceso de reinserción de estas personas que cumplieron con su castigo y se encuentran con muchas trabas para poder trabajar y sostener a sus familias”, expresó Raba.

“Ellos son personas maravillosas con un gran corazón y con una curva de aprendizaje mucho más intensa que la podemos tener nosotros. Pido que les abran las puertas a estas personas porque se van a encontrar con trabajadores dignos y leales”, añadió el actor, al considerar el guion —escrito y dirigido por Paul Kampf— como uno “fantástico”.

De su rol compartió, “fue un trabajo de sensibilización con el personaje. Me sirvió mucho venir a Puerto Rico porque, cuando llegué a este sitio, entendí lo que puede significar para una persona perder esto. En Puerto Rico me sentí como si estuviese eternamente en vacaciones”.

Con él coincidió el actor Jon Huertas (de ascendencia puertorriqueña) y la actriz Acosta, quienes aseguran quedaron fascinados con la isla y su gente.

“En cuanto tengamos la oportunidad y contrato, regresamos porque estamos encantados con las maravillas de la isla. Ha sido una experiencia espectacular”, reiteraron.

Por otra parte, Holly Levow, productora ejecutiva de Equitas Entertainment (casa productora de Imprisoned), destacó que brindan equidad laboral e igualdad salarial a los actores y actrices.

“Para mí como mujer y como latina ha sido increíble encontrar una producción que valora a las mujeres… Después de esta increíble experiencia, me he enamorado de esta isla no solo por la hermosura que tiene, sino también por su gente. Hemos tenido un equipo técnico espectacular”, comunicó Acosta, al describir su personaje de María como una mujer leal y proactiva.

Paul Kampf también enfatizó que para la compañía es importante trabajar con un proyecto que sirva para impactar la comunidad, razón por la que también reclutaron confinados y exconfinados, y les brindaron diversos talleres.

“Participaron sobre diecinueve [confinados], diez que todavía están cumpliendo y nueve que están fuera. Me encanta porque ellos se están ganando la vida con unas destrezas que adquirieron mientras estaban en la cárcel. Les sirve para cambiar la manera que ellos ven el mundo y descubren los talentos que tienen”, precisó Cadilla, quien, además, hace la caracterización de Vinita en la cinta, una mujer de pueblo, como figura materna de una villa de pescadores.

“Es muy divertida porque es un personaje que no se parece en nada a mí”, describió la veterana histrionisa.