Abierto al amor Julián Gil

El actor argentino Julián Gil reveló estar abierto nuevamente al amor, luego de su controversial ruptura con la madre de su hijo Matías, la actriz venezolana Marjorie De Sousa.

“Yo siempre lo he dicho, no hay nada más lindo que amar, no hay nada ni motor mas hermoso que amar, y claro tengo muchas ganas de amor y seguiré amando”, dijo Julián a Despierta América.

También confesó que no recibió regalos el Día de Los Padres de parte de su hijo, Matías.

“Sí, recibí de mis hijos, pero de parte de Matías y de Marjorie pues nada. Sí me hubiera gustado. Yo creo que Matías y todo niño tiene sus necesidades, pero yo como padre también tengo mis necesidades y a mí sí me hubiera gustado, no sé una foto, un mensaje, porque pues es mi hijo y soy su padre”.

El modelo sostuvo que estar trabajando en proyectos en Rusia y una película en Perú.