Joyce Giraud no descarta un nuevo embarazo

Abiertamente feliz por el reciente embarazo de su amiga, Roselyn Sánchez, la ex Miss Universe Puerto Rico, Joyce Giraud, admitió hoy a Lo Sé Todo por Wapa TV, que no descarta quedar embarazada nuevamente.

“No descarto la posibilidad. Todavía la fabrica sigue abierta pero con un receso”, dijo Giraud por Wapa TV.

“Yo creo que ya me quedo con mis dos nenes porque mis embarazos fueron embarazos fueron difíciles. Me quedo como la reina de la casa”, agregó.

La también actriz comentó que antes de arribar a Puerto Rico, coincidió con Roselyn Sánchez y conversó con ella sobre su reciente embarazo.

“La acabo de ver a Roselyn y tiene la pipita hermosa. La acabo de ver en el baby shower de una amiga en común en Los Ángeles. Roselyn está bellísima”, expresó.

Aprovechó la modelo para afirmar que descarta toda posibilidad liderar la franquicia Miss Universe Puerto Rico.

“A mi me fascinaría poder ayudar en cualquier posibilidad. Pero tener la franquicia me fascinaría y me divertiría. No sería aun trabajo pero lamentablemente no sería uno opción porque yo vivo en Los Ángeles y yo creo que sería injusto una Miss Puerto Rico”, indicó Giraud.