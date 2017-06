Raymond revela cifra recaudada en su novena caminata

Gracias PR con la 9na caminata Da Vida y en solo 6 días pasamos el Millón de dolares para el hospital Oncològico y seguimos contando y estamos seguros que llegaremos al Millón 200 mil .Gracias Gracias Gracias #telemundopr #caminata #hospitaloncologico #davida

