Georgie Navarro asegura padece de apnea del sueño

El representante Jorge “Georgie” Navarro, aseguró hoy que un reciente estudio médico, certificó que padece de apnea del sueño.

“Me hice un estudio porque me di cuenta que me daba sueño constantemente. Tengo Apnea del Sueño. La orientadora me dijo que paso hasta 30 segundos sin respirar”, indicó Navarro en entrevista a Lo Sé Todo por Wapa TV .

Las expresiones del representante se dieron luego de que el programa de farándula presentara ayer un vídeo que mostraba a Navarro mientras se dormía sentado.

“Verifiqué el video. Eso fue el sábado en el Hotel San Juan. Estaba comiendo en un restaurante con unos amigos y mi novia. Comí en cantidad. Tenía una hartera”, detalló el representante.

“Me dio sueño. Las cosas suceden por algo. Fui hoy en la mañana a solicitar la maquina en la Clínica Las Américas”, continuó Navarro en referencia al tratamiento contra la condición.

Admitió el representante que el estudio para determinar su padecimiento de Apnea del Sueño, se efectuó el pasado 25 de enero y que la noche en que se capturó el vídeo donde se quedaba dormido, había compartido una botella de vino.