Eli Fantasy asegura que Indy Flow carece de talento

Foto: Rafael Negrón/ vía Facebook

La ex Miss Universe Yauco 2015, Elinnette Rodríguez, conocida como “Eli Fantasy”, respondió en sus redes sociales si realmente compite en el mundo musical con Zuania “Indy Flow” Vélez.

“Me explico, nadie es mi competencia, yo soy mi propia competencia. No hay guerra, yo no le tiro a personas que carecen de talento. Hay personas con mas talento en Puerto Rico que el que dice tener mi “compañera”… no soy una Indy Flow 2, ni nada por el estilo. Soy “Eli Fantasy” para ustedes y Elinnette para los que realmente me conocen” (sic.), escribió en las redes sociales Rodríguez, quien ahora se da a conocer como bailarina exótica.

Además, indicó que ella es muy distinta a la expareja de Jovani Vázquez. “Dos personas completamente distintas. Me quedo con mi movimiento #FantasyPR firme por que se que el talento lo tengo”.

Rodríguez lanzó la semana pasada el tema “La peseta” junto a los personajes “Las monjas raperas”. El tema surge luego que se hiciera viral hace unas semanas en la Internet un video, en el cual mientras “Fantasy” baila en unas de sus presentaciones, una persona del público le lanzó una peseta y esta terminó molesta el ‘show’.

Algunos cibernautas aseguran que el dicho tema es mejor que las canciones de Zuania. De hecho, ambas compitieron en Miss Universe Puerto Rico 2015, que ganó la representante de Guaynabo, Catalina Morales Gómez. Vélez fue la delegada del pueblo de Cataño.

Ni Zuania ni Elinnette fueron parte del grupo de 20 semifinalistas del certamen que se realizó en Ponce.