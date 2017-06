Polémica por ganadora de Miss Amistad en RuPauls Drag Race

La favorita del público se llevó el galardón, pero algunas dragas tronaron contra ella…

James Leyva, quien interpreta a la ‘drag queen’ Valentina, obtuvo el pasado viernes el premio de Miss Amistad en la novena temporada del ‘reality show’ “RuPauls Drag Race” (VH1), pero no todo fue alegría entre sus excompañeras de competencia.

Al momento de anunciarse la ganadora del dicho premio, el cual es elegido por los fans a través de la Internet, las exparticipantes como Farrah Moan y Aja no dudaron en atacar a la draga de origen mexicano. La primera reclamó que Valentina no le contestaba sus mensajes y que ella no la amaba.

La artista mexicana rápidamente salió en su defensa y explicó que deseaba siempre el éxito de sus compañeras. Esta, además del galardón, se llevó cinco mil dólares.

Por su parte, una de las cuatro finalistas del ‘show’, que finaliza este viernes, Trinity Taylor aseguró que Valentina es la verdadera ganadora de RPDR ya que se llevó el cariño de los fanáticos.

La eliminación de Valentina del programa fue muy controversial luego que usara una máscara en la etapa del ‘lipsync’. Esta cuenta, al momento de esta nota, con más de 465 mil seguidores en Instagram.

El dicho premio ha sido ganado por cuatro latinas en nueve temporadas, tres de ellas de origen puertorriqueño; Nina Flowers (primera temporada) Yara Sofía (tercera temporada) y Cynthia Lee Fontaine (octava temporada).

Mira el video