Joven boricua causa sensación en las redes con su outfit de prom

El estudiante boricua Adrián Luis Santiago, causó revuelo en las redes tras publicar unas imágenes donde aparece vistiendo el “outfit que siempre quiso”.

El joven deslumbró a sus compañeros de clase de la Escuela Superior Vocacional Ruth Evelyn Cruz en Cidra, cuando llegó a su prom con un atuendo dorado y brillante confeccionado por el diseñador puertorriqueño Melvin Negrón, que dejó a muchos con la boca abierta.

Santiago aseguró que durante la velada, celebrada en el Hotel San Juan, no recibió ni una sola crítica por su llamativa vestimenta y que los presentes lo hicieron sentir aceptado. “Si algo me encanto de mi prom fue que todos me aceptaron como soy y a mi estilo. No recibí ni una sola crítica de su parte y es lo mas que admiro”, expresó el adolescente en su cuenta de Facebook.

De igual forma, le agradeció a sus seguidores y les instó a que no se dejen llevar por las críticas negativas. “Muchas gracias de verdad, esto significa demasiado para mi. Siempre sean ustedes y nunca se dejen llevar por la negatividad porque con la felicidad se puede lograr mucho”, añadió el puertorriqueño.

Hasta el momento sus imágenes han sido compartidas unas 5,535 ocasiones.