Maripily llega al cuarto piso

La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera está cumpliendo hoy sus 40 años.

A través de su cuenta de Instagram, Rivera compartió una serie de imágenes con las que recuerda sus mejores momentos durante sus cuatro décadas.

Entre las fotos que publicó está su etapa de embarazo de su hijo JoeJoe.

Maripily acompañó las imágenes con unas emotivas palabras dedicadas a su primogénito.

“De mis 40 años de vida lo más que he amado y deseado en mi vida es mi embarazo, apesar de las fuertes situaciones que viví en este proceso le doy gracias a Dios de haberme permitido en convertirme en la Madre más orgullosa del mundo de un varón que se ha quedado con mi vida entera y corazón. Mi Joejoe cuánto te amo no lo sabes aún pero Dios sabe cuánto te amo y amaré inmensamente. Solo le pido a Dios Salud para seguir disfrutándote en la vida, viéndote crecer y me llenes de nietos para yo criarlos. Mi niño bello y tesoro más apreciado en la vida si volviera nuevamente a nacer le pediría a Dios mil veces tenerte nuevamente y arriesgar mi vida

Mis sacrificios por ti no fueron en vano y el haber sido Madre Soltera que son muchos los testigos de cómo siempre he estado a tu lado y mi prioridad siempre ha sido tu primero en la vida Mi bebe serás Siempre!! Gracias por existir en mi vida. Eres mí Joejoe”, escribió Rivera.