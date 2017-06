Guapo guardaespaldas de Justin Bieber le roba el show

Un joven de 18 años, quien es guardaespaldas del canadiense Justin Bieber en sus conciertos en Holanda, se hizo viral en las redes sociales luego que una fan compartiera una foto en su Twitter.

Roy Boeles, de 18 años, fue fotografiado por una joven de 17 años en el festival musical PinkPop en Landgraaf del dicho país el pasado fin de semana. A pocas horas, la imagen contaba con miles de retuits y ‘likes’.

“Me reí un montón y se la mostré a mis colegas. Me dio risa que alcanzara a tanta gente. Aún no me la puedo creer que yo soy el tipo de la foto”, comentó Roy en entrevista con BuzzFeed News.

Roeles ahora cuenta con más de 61 mil de seguidores en su cuenta de Instagram

twitter do your thing pic.twitter.com/MKTCQj0xqf — joyce (@stratfordneymar) June 4, 2017

















