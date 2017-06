Toni Costa donará su melena a los niños con cáncer

El bailarín español Toni Costa reveló la razón por la cuál no se cortaba el cabello.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Adamari López anunció que tras más de dos años y medio de dejarse crecer su melena la donará finalmente este jueves, por una buena causa.

“Desde que nació nuestra princesa Alaïa decidí no cortarme el pelo. Han pasado más de dos años y medio y ha llegado el momento de hacer algo que he esperado con muchísima ilusión, un sueño que desde hace tiempo he querido cumplir: voy a donar mi pelo”, fueron las letras del papá de Alaïa de dos años y medio en la red social.

Costa eligió hacer la donación a la Fundación Cabecitas Rapadas de niños con cáncer de Puerto Rico.

Además, ofrecerá una MasterClass de Zumba para recaudar fondos.

Cabe destacar, la madre de su hija batalló contra el cáncer de seno en 2005.