Noriel no se quita del trap

Los seguidores de Noriel pueden estar seguros que el intérprete continuará con “lo que la gente quiere escuchar”, esto luego de lanzar el sencillo “Desperté sin ti” de corte romántico.

“Hay que hacer cosas diferentes. Todo el mundo está haciendo lo que nosotros hacemos y es hora de cambiar de vez en cuando”, expuso el creador de Trap Capos Season I, con el que obtuvo su primer disco de oro.

Reconoció que no se quitará de sus letras fuertes porque “eso es lo que le gusta a la gente. Son cosas que la gente no habla pero las vive. Pa’ los gustos los colores, el que no le guste el trap, que no lo escuche”.

“Esas son vivencias y no significa que nosotros estemos incitando a la gente a hacer eso. Son cosas por las que mucha gente pasa y nosotros las escribimos en canciones, como comenzó el género del reguetón que lo trataron de censurar y hoy día es el género más importante del mundo”, defendió, al destacar que “ya mismo el trap va a evolucionar y va a estar como se supone”.

Pa’ los gustos los colores, el que no le guste el trap, que no lo escuche.

La temática de “Desperté sin ti” compuesta por Wise en colaboración con Noriel, trata de “una muchacha que se fue de la casa por problemas y él recuerda todo lo que vivió con ella”.

Su inspiración se nutre de “las cosas que uno ve”.

Por otro lado, adelantó que afina el lanzamiento de “Trap Capos Season II” en colaboración Farruko, Zion & Lennox y Nicky Jam, entre otros.

En cuanto a la tiraera de Residente con Tempo opinó que “eso es un deporte y me gusta porque los dos le meten”.

“Nosotros decimos lo que la gente no se atreve a decir en el reguetón porque es un género que está bien comercializado y para ellos no es negocio hacer un tema así”, sostuvo.

Su próximo paso lo llevará a promover su música en Colombia, Chile y Panamá.