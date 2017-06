Demandante de Bill Cosby era su amante, según defensa del comediante

El juicio de Bill Cosby se acercaba a su final el lunes, cuando su abogado dijo al jurado que el comediante y la mujer que lo acusa de drogarla y abusar sexualmente de ella fueron amantes y habían tenido “encuentros románticos” secretos.

Al rechazar declarar en su propia defensa, el astro de televisión de 79 años dejó en manos de su abogado argumentar que el encuentro sexual de Cosby con Andrea Constand en 2004 fue consensual. Su abogado Brian McMonagle dijo en sus declaraciones finales que aunque Cosby le había sido infiel a su esposa, no cometió un crimen.

McMonagle señaló que Constand habló por teléfono con Cosby decenas de veces después del supuesto abuso. Constand dijo al jurado que ella simplemente devolvió las llamadas de Cosby sobre el equipo femenino de básquetbol de la Universidad de Temple, donde ella trabajaba como directora de operaciones y él era miembro de la junta directiva.

“Esto no es hablar con una integrante de la junta. Esas llamadas fueron con una amante”, dijo McMonagle sobre una llamada que duró 49 minutos. “¿Por qué nos alejamos de la verdad en este caso, en esta relación? ¿Por qué? No lo entiendo”.

La esposa de Cosby desde hace 53 años, Camille, quien el lunes estuvo por primera vez presente en el juicio, en su sexto día, permaneció estoica cuando la defensa presentó sus argumentos. Estuvo sentada en primera fila, al otro lado de Constand, quien tampoco mostró una reacción ante la presentación de argumentos de McMonagle de dos horas pero sonrió cuando terminó.

Cosby podría pasar el resto de su vida en prisión de ser hallado culpable.

Los fiscales presentarían sus argumentos finales por la tarde y el jurado podría comenzar a deliberar después.

Constand, de 44 años, declaró la semana pasada que Cosby le dio tres pastillas azules y la penetró con los dedos en contra de su voluntad, mientras ella estaba paralizada y semiconsciente. Demandó a Cosby en 2005 después de que los fiscales se negaron a formular cargos.

Cosby hizo sus declaraciones hace más de una década como parte de la demanda de Constand, por la que eventualmente llegaron a un acuerdo legal por una suma no revelada. Las declaraciones de Cosby estuvieron selladas por años hasta que un juez desclasificó parte de ellas en 2015 por solicitud de The Associated Press, lo que llevó a que un nuevo grupo de fiscales viera el caso bajo una perspectiva diferente.

Cosby fue acusado hace un año y medio, justo antes de que prescribiera el caso. Las acusaciones de Constand y otras similares de unas 60 mujeres más acabaron con la imagen de tipo bueno que tenía Cosby tras protagonizar “The Cosby Show” y ser apodado “El padre de América”.

McMonagle dijo al jurado que la libertad de Cosby está en juego, no solo sus finanzas.

“Este no es un caso civil sobre dinero, dinero, dinero. Estamos hablando del futuro de un hombre”, dijo.

McMonagle usó una gran pantalla para mostrarle al jurado cómo ha evolucionado la historia de Constand y cómo cambiaron los detalles en tres entrevistas diferentes que dio a la policía tras denunciar, un año después, que el comediante había abusado de ella en su casa en un suburbio de Filadelfia.

McMonagle señaló que Constand tuvo problemas en un principio para señalar cuándo ocurrió el supuesto incidente, pues en una entrevista dijo a la policía que ocurrió en marzo de 2004 y en otras dijo que fue en enero de ese mismo año.

Agregó que Constand le dijo a la policía en su primera entrevista que nunca había estado sola en la casa de Cosby antes del ataque, pero después admitió que había pasado tiempo sola con él en su casa y en un casino y hotel de Connecticut.

Cosby dijo a la policía que habían tenido encuentros románticos tres veces antes y que hubo momentos en los que él le tocó la pierna o le acarició la cara.

Constand dijo que rechazó sus avances, incluyendo una vez en la que él trató de bajarle el cierre de los pantalones. Cosby dijo a la policía que lo consiguió.

“¿Por qué irías al casino Foxwoods en Connecticut, a la habitación de un hombre, después de que el hombre te desabrochó los pantalones y metió sus manos?”, preguntó McMonagle.

Aunque Cosby optó por no testificar, se esperaba que los fiscales les recordaran a los integrantes del jurado las declaraciones que hizo hace más de una década. Al declarar bajo juramento en 2005, Cosby dijo que obtuvo varias recetas de metacualona en la década de 1970 y le ofreció los sedantes, ahora prohibidos, a mujeres con las que quería tener sexo.

El lunes los abogados de Cosby llamaron a solo un testigo antes de terminar de presentar su caso. Convocaron al detective que encabezó la investigación en 2005.

El detective Richard Schaffer fue uno de los 12 testigos que declararon en el caso. En su aparición de seis minutos, dijo que Constand había visitado a Cosby en un casino afuera del estado y que la policía sabía que el comediante tenía problemas de la vista desde hace más de una década. Cosby ha dicho que está legalmente ciego a causa del glaucoma.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen, como lo ha hecho Constand.