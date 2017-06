Glenn Monroig raja la papeleta por la estadidad

El cantante y actor Glenn Monroig dejó saber en su cuenta de twitter que en el plebiscito de hoy “rajó” la papeleta por la estadidad.

“Acabando de rajar la estadidad”, “There is no way out but through”, escribió hoy temprano en la mañana el artista.

Acabando de rajar la ESTADIDAD… There is no way out but through — Glenn Monroig (@GlennMonroig) June 11, 2017

La activa participación del conocido hijo del también cantante Gilberto Monroig en las redes reflejan exhortaciones y comentarios sobre dicha fórmula política.

“Los Hawaiianos también, los Tejanos también, toda la confederación en algún momento fueron individuales, #DespiertaBoricua #respetaAlosdemás”, afirmó más temprano.

“Explotó la burbuja, nos chupó la bruja, me sospeché hace rato desde los Pivazos que esto iba a pasar!Para comer tienes q ordenar!sal a votar!”, exhortó el artista.

Este sábado, señaló que le apenaba ver “como aún somos victimas del inmobilismo. El ser humano se define más por lo que aspira que por lo que es…”.

Al mismo tiempo, que se quejaba del mensaje de odio, particularmente desde que reveló públicamente su afiliación política el año pasado.

Monroig, conocido por mantener una visión liberal sobre los asuntos cotidianos, participó el año pasado del cierre de campaña del Partido Nuevo Progresista, y algunos a través de las redes sociales lo criticaron, aunque en la Isla hay una larga tradición de artistas vinculados reconocidamente con distintas ideologías políticas.