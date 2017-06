Pierde visión comediante que encarnaba a Millo El Bolitero y la Localizada

El comediante Alfonso Alemán mantiene comunicación con su amigo Wiso Santiago (“La Localizada” y “Millo, el Bolitero”, de “Minga y Petraca” por Telemundo), quien ha perdido visión.

El intérprete de “El Guitarreño” aseguró, durante una entrevista con el programa “Lo sé todo” (WAPA TV), que está pendiente de la salud de Santiago.

“Yo lo he estado visitando siempre y nos comunicamos… Como él siempre se pasaba conmigo, yo supe que (el) azúcar le subió y estuvo bien malito, pero después salió de eso”, dijo “El Guitarreño”.

Explicó que como resultado de complicaciones de salud, Santiago perdió visión por un ojo.

“Él no ve bien. No puede guiar. Yo lo quiero un montón. Él no le gusta que le diga ‘papá’, pero es como si fuera mi hermano mayor”, manifestó Alemán.