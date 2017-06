Tempo reitera que no le ha fallado al pueblo

El reguetonero puertorriqueño Tempo quedó en libertad hoy, jueves, luego de que las autoridades no encontraran evidencia alguna en su contra en el vehículo en el que transitaba.

“Deseo que todos mis seguidores estén tranquilos… No he fallado. Gracias por la confianza que han depositado nuevamente en mí. Como he expresado, me encuentro entregado a mi carrera artística. Por el momento, no daré más declaraciones sobre el asunto”, subrayó el intérprete urbano.

Antes de la detención, Tempo compartía con los jóvenes graduados de la Escuela Vocacional Antonio Fernós Isern de San Lorenzo, que pudieron realizar su ‘senior prom’ tras ser víctimas de robo y se dirigía a un estudio de grabación, ya que continúa con su proyecto discográfico.

David Sánchez Badillo -verdadero nombre del cantante- fue arrestado a la 1:26 de la madrugada con tres acompañantes, luego de que agentes adscritos a la División de Patrulla y Carretera de San Juan realizaran una intervención por Ley 22, en hechos ocurridos en la Carretera 2 frente al campo de golf de San Juan.

El licenciado Ernie Cabán asumió, inmediatamente, la representanción legal de Tempo, quien permaneció arrestado por algunas horas en un cuartel de Hato Rey por la infracción de tránsito y alegada posesión de sustancias controladas. “No había motivos fundados para tenerlo aquí”, subrayó inicialmente Cabán.

El abogado destacó que “está triste por la situación innecesaria que afrontó, pero positivo porque ha servido para demostrar que él está cumpliendo con sus condiciones. Tenía su vehículo al día, su licencia al día, no estaba manejando en estado de embriaguez, no tenía sustancias controladas; ni él ni su equipo de trabajo”.

Cabán informó que a Tempo le restan siete años por extinguir de una probatoria federal por el caso de narcotráfico, pero que ha cumplido con todas las condiciones establecidas.

El oficial de probatoria de David Sánchez Badillo y agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tomaron jurisdicción del caso de hoy, inspeccionaron el auto y no se encontró ninguna evidencia en el interior del mismo. El fiscal Emmanuel Santiago evaluó el caso y firmó el relevo de responsabilidad quedando Tempo en libertad.