Alicia Torres cantará en concierto de Marcela Gándara

La cantante de música cristiana Alicia Torres, quien abrirá el concierto de Marcela Gándara el 17 de junio en el Coliseo de Puerto Rico, presenta su tercera producción musical Paso a paso.

“En obediencia a Dios, trabajamos esta nueva producción que estaremos presentando en el concierto. Es un disco bien variado de alabanzas y cada tema tiene un mensaje de esperanza y de fe”, expuso la adoradora, quien frecuentemente realiza viajes misioneros junto con su esposo, Enrique Colón, que también es músico.

La carátula del disco la muestra en un desierto, “el lugar en el que estamos“.

“Nuestra estadía en el desierto es corta porque Dios nos prepara para salir de ahí y cumplir su propósito, en nuestro caso, llevar su mensaje a las naciones. Es un mensaje de fe y esperanza, especialmente para estos momentos de crisis a nivel mundial”, describió.

De su testimonio de vida, compartió que fue sanada de epilepsia.

“Yo era epiléptica y Dios me sanó. No podía hablar ni caminar, y me tenían que ayudar a hacer todo. Pero le pedía a Dios que me sanara y fue un proceso largo, pero me sané. Agradecida porque me sacó de la cama, ahora le dedico mi vida a él. Me puse en sus manos y voy caminando paso a paso para donde él me dirija”, añadió.

Como parte de su ministerio de adoración Led by the Spirit International Ministres, próximamente partirá para Uganda, Dubái, Filipinas, Malasia, Taiwán, Corea del Sur, Bolivia y Panamá.