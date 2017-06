Raymond Arrieta busca niño que oró por él

El comediante Raymond Arrieta publicó en sus redes sociales una imagen, donde aparece un niño orando por él en uno de sus recorridos en la novena caminata Da Vida que culminó ayer, lunes en el pueblo de Dorado.

“Buenos días , me estoy levantando con esta imagen en mi mente, Este es el niño del cual hablè. Alguien sabe quién es ? alguien lo conoce. El oró por mí y sus palabras me impactaron, fueron hermosas y me llegaron en el momento que mas yo las necesitaba” (sic.), escribió Arrieta junto a la imagen que cuenta con miles de ‘likes’ en la Internet.

El presentador de “Día a día” (Telemundo) añadió: “Gracias al pueblo por caminar con nosotros, valió la pena el sacrificio, pude ver a un pueblo unido que cantó,rió y lloró conmigo.Este es mi Puerto Rico, esta es mi gente, Los Amo”.

Raymond está de vuelta hoy, martes en el dicho porgrama que conduce con Dagmar, Nelson Del Valle y Gilmarie.