Niño que oró por Raymond en caminata llega a Día a Día

El niño de 7 años que oró por Raymond Arrieta durante la camita “Da Vida” visitó hoy el programa Día a Día por Telemundo.

“El manto de Cristo está sobre ti”, fueron las palabras del niño hacia Arrieta, quien hizo hasta lo imposible por verlo y que sin duda al pronunciarlas conmovió al comediante.

La mamá del pequeño contó en el programa televisivo que el día en que Arrieta iba caminando de Naranjito a Corozal, el niño veía la caminata por televisión y le preguntó: “qué Raymond hace”, luego de esta explicarle lo que Raymond hacía por los pacientes del Oncológico, este le pidió que lo llevara al otro día a la caminata para conocer a Raymond.

Esta relató que se levantaron muy temprano, y que una vez estando allí “los guardias no me dejaron entrar, y yo le digo que nos fuéramos por el otro lado pero el staff tampoco me dejaban entrar. Por lo que le dije: no me dejan pasar, tienes que ir tú, y se coló”.

El comediante quien aún no sale de su asombro ante la hazaña del niño por lograr tener contacto. “Yo todavía no sé cómo el nene logró entrar, y estar de pie frente al trailer donde yo iba a salir, luego del masaje que yo iba a empezar. Yo dije: ¿cómo este nene llegó aquí? Estaba solo allí, paradito solo”, admitió Raymond.

“Yo no entiendo cómo tu te le colaste al Señor enfogona’o, pero me acuerdo que tu me llamaste y yo creía que me iba a dar un besito o una foto, de momento me asusté, definitivamente tu eres un ángel”, expresó Raymond.

“Pero, yo dije si ese fue un ángel que puso Papa Dios ese día ahí y se fue para el cielo. Yo dije: “ay Dios mío que no se me aparezca de noche porque me voy a asustar”, sostuvo.

Para Raymond “el mensaje que él me dio que fue preciso y sencillo: me hizo click”.

El pequeño quiere ser pastor cuando sea grande, y además canta ya que está en el grupo de canto de su iglesia.

“Una de las cosas que más me conmovió en esta caminata fue este momento, y otras más que me llegaron aquí (corazón), que me tocaron”, reconoció Arrieta entre lágrimas.

Arrieta logró dar más de 177 mil pasos en su novena caminata.