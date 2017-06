Franco De Vita reacciona a mensaje de Andy Montañez a Maduro

El cantante venezolano Franco De Vita reaccionó al mensaje que le enviara el cantante boricua Andy Montañez al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro.

“Me parece que Andy tiene que revisar un poco todo lo que está pasando en Venezuela, a lo mejor no te has enterado. Andy, por favor revisa, porque no lo están haciendo bien”.

De acuerdo con el programa Lo Sé Todo, las declaraciones del intérprete de “Tu de qué vas” surgen luego de que Montañez le enviara saludos al presidente venezolano, y a su vez le invitara a tocar salsa en un próximo evento en el cual coincidan.

“La próxima vez que vayas quiero que toques otra vez con nosotros, para que pongas ese sabor venezolano a la música de salsa de Puerto Rico”, expresó Montañez, en entrevista.