La foto que publicó Tom Hanks y enloqueció a sus seguidores

El actor Tom Hanks publicó una foto en su cuenta de Twitter de un extraño rascacielos en el corazón de Nueva York acompañada de un mensaje en el que se cuestionaba si alguien se había podido alojar en este.

Fue entonces que sus seguidores comenzaron a lanzar muchas hipótesis, algunas de ellas realmente descabelladas y otras muy cómicas. Y es que o que más llama la atención es no posee ventanas. Según reseña el HuffPost, el edificio está ubicado en en la 33 de Thomas Street.

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm — Tom Hanks (@tomhanks) June 2, 2017

La edificación conocida como “Long Lines Building” fue hecha principalmente de granito, cuenta con 167,5 metros y fue diseñada por el arquitecto John Carl Warnecke en 1974.

Sobre la arquitectura del edificio, según reseñan medios internacionales, trascienden leyendas, pero una investigación de la revista The Intercept asoció el rascacielos con una base de la NSA. Sin embargo, lo que es seguro es que las instalaciones sirvieron como central de la compañía de comunicaciones AT&T.

Algunas de las respuestas que recibió el actor:

That is where nightmares are made — Joe Otterson (@JoeOtterson) June 2, 2017

So you're saying this is where Trump was born? pic.twitter.com/eEO1uo6Sz6 — ProgressiveWarrior❄️ (@EdmondTanya) June 3, 2017