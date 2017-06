Yani Mercedes honra a la mujer con su disco

Yani Mercedes presenta su primera producción discográfica Dando cara como un homenaje a su progenitora, quien siempre soñó que su “negrita” sería cantante.

“No es un secreto que la salsa es un género predominado por los hombres y creo que hacen falta más mujeres que canten salsa”, reconoció Yani, que curiosamente quiere ser reconocida como salsera de la calle o salsera de esquina.

“La salsa es algo natural en nosotros los puertorriqueños y en esta generación hacía falta una voz femenina en la salsa”, sostuvo en entrevista con Metro.

La excorista de Tego Calderón aseguró que su propuesta ha recibido un feedback “bien positivo”.

“Mucha gente me dice que les recuerdo a Celia y a la Lupe. Increíblemente, me escriben de otros países como Italia, China y Perú… Pero vamos paso a paso hasta donde Dios me permita llegar con este proyecto de salsa experimental fusionado con rumba, bolero, guaguancó… Es bien rico en fusiones caribeñas”, compartió.

Según relató, su progenitora falleció cuando ella tenía 7 años.

“Quise hacerle como un homenaje a mi mamá Sonia Mercedes. Recuerdo cuando cantaba con ella con un cepillo en la mano parada frente a un espejo. Ella le decía a todos: ‘Deja que mi negrita crezca, que ella va a ser cantante’. Pues todo esto lo hago para ella y para honrarla a ella”.

El álbum fue producido por el productor y arreglista Eric Figueroa e incluye canciones inéditas de los autores Jhony Ortiz y Raúl Marrero.

Además, cuenta con el tema “Sueña”, producido por el maestro Cuto Soto.

“Es un disco que representa a la mujer, el amor, la independencia, el respeto y la superación. Es para bailar y gozar”, describió la pieza.

Sobre el sencillo en promoción “Poco a poco”, describió que “habla del desamor, desilusión, ese espacio trágico en el que se cree que se acaba el mundo y que las personas no sobreviven a la pena. Pensamos que jamás volveremos a amar. Un tema de tristeza, fortaleza y victoria. Dice: ‘Levántate. Cógelo un día a la vez, y ya verás que poco a poco todo va a estar bien’”.

Dando cara ya está disponible en plataformas digitales, así como en tiendas de discos.