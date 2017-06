Así se iba a llamar bebé de Burbu si era niña

La empresaria y animadora Angelique “Burbu” Burgos reveló ayer, jueves el nombre de su segunda criatura si hubiera sido niña.

“Yo tenía nombre de nena, pero de nene no. Era Zahjara. Es que se parece a Sahíl. Es un nombre raro, pero lindo. A mi no me gusta el nombre común”, sostuvo “Burbu” en su programa radial “El goldo y la pelúa” (Mega 106.9FM).

“Ay, gracias a Dios que es nene. Dios sabe por qué hace las cosas. Tú te crees que eres egipcia”, le dijo Jorge “Molusco” Pabón a Burgos en medio de risas en el programa que ambos lideran.

Asimismo, la presentadora de “Pégate al mediodía” (Wapa TV) contó que su madre lloró al enterarse que esta tendría otro varoncito. “Mi mamá lloró a moco tendío porque era nene. Decía ‘ay, yo tenía la ilusión que fuera nena’, pero ella con el colorao no quiere cuentas. Ese es su macho”.

También narró qué le dijo su hijo Sahíl Elías Ayuso cuando se enteró de la noticia. “Sahíl decía ‘yo quería el color rosita porque yo quería cuidarla’. A mí eso me dio un sentimiento. Yo le dije ‘tú lo podrás cuidar como quiera porque tú vas a ser su big brother y él va a querer hacer todo lo que tú haces"”.

Escucha el audio en el minuto trece: