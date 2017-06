Alexandra Pomales se une a la caminata de Raymond

La actriz puertorriqueña Alexandra Pomales se unió hoy, viernes a la caminata Da Vida del comediante Raymond Arrieta. El trayecto del tercer día del evento inició esta mañana en Naranjito y culminará en Corozal.

“Para mí es un privilegio que Raymond me haya dado la oportunidad de acompañarlo durante esta ruta y así poder aportar para que se continúe la ayuda a los pacientes de cáncer”, sostuvo Pomales a este diario a través de declaraciones escritas.

Alexandra, de 21 años, es conocida por participar en varias telenovelas de la cadena Telemundo y proyectos de Nickelodeon Latinoamérica en Miami.

Sobre la caminata, Arrieta dijo en una entrevista con “Día a día” (Telemundo) que solamente ayer, jueves sus ayudantes recaudaron 20 mil dólares.

“Vamos poco a poco, pasito a pasito. No hemos escuchado esa canción desde que arrancamos. Chacho, desde que empezamos todo el tiempo. Un abrazo a Fonsi y a Yankee. Ayer, me estuvo raro que no cantamos en las cuestas”, sostuvo entre risas el presentador de “Raymond y sus amigos”.

La caminata culminará el próximo lunes en el pueblo de Dorado.