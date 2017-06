Más artistas se unen a concierto en Manchester

NUEVA YORK— Los Black Eyed Peas y Robbie Williams se unirán a Ariana Grande, Justin Bieber y otras estrellas en un concierto benéfico este domingo en Manchester, Inglaterra.

Live Nation dijo el jueves que el grupo de chicas Little Mix también se sumó al espectáculo, a realizarse en honor a las víctimas del ataque ocurrido en Manchester durante un concierto de Grande la semana pasada. Veintidós personas murieron en el atentado.

Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That y Niall Horan también actuarán en el evento, llamado “One Love Manchester”, que se realizará en el Emirates Old Trafford.

Los boletos salieron a la venta el jueves. Las ganancias irán a un fondo de emergencias creado por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja británica.