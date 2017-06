Marjorie de Sousa exhibe a su pequeño Matías

Y así tu mi mundo entero, el amor más puro, tu mi fuerza, mis ganas de continuar, mi ilusión, tu mi única verdad, mi respuesta, simplemente TU mi bebe ❤️TE AMO. Con todo amor y respeto les presento a Mi AMOR VERDADERO 🙌🏻 @matiasgildesousa Gracias a todo el equipo por el cariño, por ser tan profesionales, mi querido @armandocorrea Gracias de todo corazón por tu respeto y amor 🙏🏻 hermoso trabajo, espero lo disfruten cómo nosotros al hacerlo gracias mi querida @carolejoseph @irmastyle @jesuscorderophoto mi bello @elcamerinosaloon y @betancurclaudia 👏🏻👏🏻 no podía faltar al mejor Team @alepalomera1 y @mediaconceptspr 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on May 31, 2017 at 7:07am PDT