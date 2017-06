Cibernautas hacen pedazos estreno de Indy Flow

La autodenominada “Diosa del género urbano”, Indy Flow estrenó ayer, miércoles en “Angelique, el especial” (Wapa TV) su primer sencillo bajo la tutela del reconocido productor Sergio George. “Mucho cash, mucho money” es el nombre de la canción que causó múltiples opiniones en las redes sociales.

Varios cibernautas criticaron la presentación de Zuania Vélez, nombre real de la artista, ya que en algunas ocasiones se observa que no se sabía la letra del tema.

“Primero, aprende a doblar”, sostuvo una seguidora del locutor y comediante Jorge “Molusco” Pabón, quien colgó un pedazo de la ejecución de la exnovia de Jovani Vázquez. ” Oye pero si ella no esta cantando esta tratando de seguir la pista pero haciendo que canta pq la nena no puede hacer dos cosas a la vez”, indicó otra cibernauta.

Aquí otros comentarios:

“Lo que me da es una verrrrrrrrguenza ajena!!!! 🙈……Cada cual tiene derecho hacer lo que quiera con su vida! Pero chica la musica no es pa’ ti!”

“Estuvo 3 meses practicando y la cabr… todavía no se sabe su pu.. cancion!!”

“Muero de la risa 😂😂 ella tiene el banco virao mucho cash mucho money pues entonces cabr… no hagas el fuck… ridículo!!”

“Antes yo pensaba que lo de ella era una comedia burlandose de los reguetoneros. Pero esto hay que pararlo ya!!! No es que no cante…….Es no canta, no baila, no sabe ni rimar”

“Ni le han enseñado a doblar 🤣🤣🤣bendito pena me da con Burbu y su producción q le dan la oportunidad a Santa porquería”

Indy Flow NO canta y el que diga lo contrario definitivamente tiene problemas de audición! — Nicole ✨ (@_eiram_12) June 1, 2017

Hasta las bailarinas de indy flow son un ascoooo — Rosita . (@rositavelaz) June 1, 2017

Sinceramente no sé como yo me mato cogiendo clases de canto para perfeccionar mi voz pero Indy Flow con su lengua deito está en todas 😒 — nāt🌸 (@ncorrea921) June 1, 2017

Yo escucho a Ivy e intento pensar en qué viaje se metió Indy Flow pensando que podía enterrarla. Bitch, please. — Karina (@MKarina02) June 1, 2017

@Moluskein

Indy flow se cree que canta! Esa si esta APAGAAAAAAA — afro prieta (@raisafe) June 1, 2017

Tantas personas con talento verdadero! Es triste! — Irmaaaa (@irmarilys16) June 1, 2017

El productor Sergio George salió en defensa de Indy en su cuenta de Twitter. Este tuiteó que: “La canción en el show de @ANGELIQUEBURBU anoche de Indy Flow, NO ES su primer single. Es una canción vieja del underground de ella”.

La canción en el show de @ANGELIQUEBURBU anoche de Indy Flow, NO ES su primer single. Es una canción vieja del underground de ella. — sergio george (@sergiogeorge) June 1, 2017

