Burbu contesta a los que criticaron su reacción

La animadora y empresaria Angelique “Burbu” Burgos llamó “ridículos” a las personas que criticaron la reacción que tuvo ayer, miércoles cuando se enteró que su segundo bebé sería varón.

“He leído comentarios como ‘Burbu tu cara, se nota que desprecias lo que llevas en tu vientre’. Qué ridículos son. De verdad el que piense de esa manera es un ridículo porque uno puede tener una inclinación de lo que tú quieres tener, pero realmente no dejo de estar feliz si no tengo lo que yo esperaba”, dijo esta mañana la locutora en un video en vivo que publicó en su Facebook.

Burgos añadió que esta procesando la noticia que puso a gozar a su esposo Larry Ayuso, quien deseaba tener otro hijo hombre. “Todavía lo estoy procesando. Yo soy una mujer de Dios y entiendo que todo tiene una razón de ser. El nos da lo que nosotros podemos sobrellevar. Estoy feliz con mi bebé”.

Entre risas, “Burbu” dijo, además, que: “donaré los lazos y los tutús, realmente yo no tenía nada. Todo lo que me han regalado es bien génerico. Yo sé que hay muchos decepcionados por ahí porque eran ‘team nena’, pero no se decepcionen porque la realidad esto es una gran bendición”.

La fajardeña indicó que ahora la pregunta que se deben hacer sus seguidores es que con qué tez de piel saldrá el pequeño.

“Será blanco, será negro, será colorao, que lo dudo porque dos rayos no caen en el mismo sitio. Aunque conozco personas que tuvieron dos coloraos corridos, pero no es muy común. Mi doctor me dice que en el tiempo que él lleva de práctica solo ha tenido tres coloraos, incluyendo a Sahíl”.

El pasado 14 de febrero, Angelique anunció en sus redes sociales que estaba embarazada tras publicar una tierna imagen de su hijo Sahíl Elías Ayuso. Esta expresó que el pequeño se encuentra más emocionado que ella y su esposo.