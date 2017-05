Se esmanda Pirulo con su nuevo disco

Con el mismo optimismo de su primer álbum, Pirulo y la Tribu entrega su segundo proyecto discográfico Calle Linda 2- Sabe como’e, que incluye dos discos con 15 canciones de su “salsa urbana”.

“Pirulo no fue un golpe de suerte, aquí estamos con más salsa. El disco me tiene bien emocionado porque nos esmandamos con 15 temas y sin miedo”, dijo entusiasmado en entrevista con Metro.

“En el nombre de Dios, le tengo toda la fe del mundo, pero cuando trabajo, no lo hago con la intención de que le guste a la radio. Primero me tiene que gustar a mí, porque tiene que ser algo genuino. Tiene que sonar a mí, siempre y cuando vaya elevando la calidad”, aseguró.

Con su característico estilo, Francisco Rafael Rosado Rosario, su nombre de pila, compartió que la gente le pedía que grabara un segundo álbum.

“Uno como individuo tiene que tratar de ir mejorando en lo que haces cada día, independientemente de lo que seas. Y este disco es un intento de eso, un segundo paso después de un disco que le sacamos el jugo. La gente me decía: ‘Piru, ya quemé el disco’. Era necesario tirar algo nuevo, sin mucha ambición, pero que lo reciban con el mismo amor que yo lo hice. Aquí no hay maquillaje, es una propuesta limpia y real. No hay ná que no sea Pirulo, de corazón. Ahora no puedo venir con feca y con otra historia”, señaló.

En cuanto a la temática, expuso que “todas las canciones son cachi y para que la gente se sienta que los temas son suyos. El proceso de disfrute es de que cada uno para que se puedan identificar con esas canciones y las sientan como de ellos”.

“Uno se enamora de todos sus temas pero soy fanático de la canción ‘Sigo en la brega’ que refleja un poco lo que estamos viviendo todo el que esté vivo, en Puerto Rico y en cualquier parte del planeta. Es para todo aquél que tiene que levantarse a tirar pa’lante y llevarse un plato de comida a la boca”, indicó.

“’Sabe como’e’ es el tema que le da nombre al disco y habla un poquito de cómo está Pirulo hoy después de haberse pega’o, después del cambio que le dio el primer disco [Calle Linda 2013]. El tema habla un poco de mí, mezclado con reguetón pero sin perder la sandunga de nosotros, para llegar a otros demográficos. Estamos engordando esto poquito a poco”.

La propuesta cuenta las colaboraciones de Olga Tañón en la canción “Miro pal’ cielo”, que insta a tener fe y a sonreír, y otra con Ozuna en “Yo soy yo”.

“Súper privilegiado de que hayan reconocido mi talento y mi capacidad dentro de lo que hago. Pero más que eso soy creyente de lo humano y que lo demás viene después. Soy un patrocinador de las relaciones humanas, de la decencia y las cosas claras de verdad. Olga es una mujer de fuego de verdad y la respeto mucho como mujer y por su brega, aparte de lo que ya sabemos”, manifestó.

“Ozuna parece primo mío y así lo veo. Esta haciendo su trabajo como debe ser y es muy humilde y respetuoso. ‘Yo soy yo’ es el tema que grabé con él, también de reafirmación de lo que cuesta estar donde estamos o donde la gente nos ve. Esta canción tiene dos versiones una en salsa y otra en reguetón”, añadió.

Pirulo y La Tribu compartirá con el público:

viernes 2 de junio- 1:00 p. m. en Music Stop del Canton Mall en Bayamón y a las 10:00 p. m. lanzamiento oficial del disco en el Hotel San Juan

sábado 3 de junio – 1:00 p. m Centro Gran Caribe Mall en Vega Alta