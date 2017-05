Rey Ruiz en fiesta salsera de Salsoul

Para el salsero Rey Ruiz el género salsero experimenta un resurgir en Puerto Rico.

“Siento como un nuevo resurgimiento salseramente hablando y veo que hay muchos grupos nuevos y eso me da mucho gusto. Musicalmente estamos avanzando. Hay una nueva generación que esta haciendo nuestra música”, consideró el cubano.,

“El que hayan muchachos jóvenes haciendo nuestra música es lo que esperábamos de las nuevas generaciones, de la misma forma en que llegamos nosotros cuando estaban los grandes como El Gran Combo, Cheo Feliciano y Celia Cruz, etcétera”, añadió.

El intérprete de “Mi Media Mitad” que se presentará en el Aniversario de la Salsa de Salsoul, que se celebrará el domingo, 25 de junio en el Estadio Paquito Montaner en Ponce, manifestó que siente “un acercamiento especial con Puerto Rico”.

“Siempre recuerdo mis comienzos y el apoyo que siempre me dieron los puertorriqueños. La gente es muy cariñosa conmigo y eso es reciproco. Aunque no sea puertorriqueño, siempre me sentí como un puertorriqueño y nunca me trataron como el cubano”, compartió quien vivió en la isla por cerca de siete años.

Actualmente Rey Ruiz promueve el sencillo “Enamórame la vida”.

“Es una canción muy bonita, es muy romántica, en la forma positiva del amor”, describió.

Para finalizar, quiso destacar que “aunque no me vean mucho siempre estoy pendiente de las cosas que pasan en Puerto Rico y quisiera que las cosas difíciles las pasen rápido para que siempre sea el Puerto Rico que conocí desde el principio”.

En un histórico junte salsero también participarán NG2 y N´Klabe, quienes harán un espectáculo tipo “mano a mano”.

Asimismo, se presentarán Adalberto Santiago, Tito Allen y la orquesta Típica 73.

Mientras que desde la República Dominicana por primera vez llegará a Puerto Rico el Chiquito Team Band.

De la nueva cepa dirá presente Pirulo y La Tribu, Willito Otero y Rolf Sánchez, para quien también será su primera presentación en la isla.

El evento que se realiza por tercer año consecutivo será dedicado a Ismael Miranda.

“Estamos muy contentos porque logramos unir a grandes exponentes de la salsa y varios de ellos compartirán escenario durante sus presentaciones. Es un evento para los salseros de corazón sin importar a qué generación pertenecen, tienen que venir preparados para bailar, recordar los éxitos del ayer y gozar con las nuevas propuestas musicales. Serán más de 7 horas de presentaciones en vivo”, expresó José Nelson Díaz, director de programación de SalSoul, en declaraciones escritas.

Los boletos para el Aniversario de la Salsa están disponibles en www.ticketera.pr o llamando al 787-305-3600.